За что они их так? Меган Маркл и принц Гарри лишили своих детей их законных фамилий

Принц с герцогиней нарушили слово, данное покойной королеве Елизавете. Меган Маркл и принца Гарри не заботит то, что они нарушили слово, данное королеве LEGION-MEDIAМеган Маркл и принц Гарри снова привели в негодование британцев и фанатов королевского семейства по всему миру.