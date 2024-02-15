За что они их так? Меган Маркл и принц Гарри лишили своих детей их законных фамилий

Принц с герцогиней нарушили слово, данное покойной королеве Елизавете. Меган Маркл и принца Гарри не заботит то, что они нарушили слово, данное королеве LEGION-MEDIAМеган Маркл и принц Гарри снова привели в негодование британцев и фанатов королевского семейства по всему миру.
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