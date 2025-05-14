Как бесплатно создать видео из изображения с помощью нейросетей (в стиле Ghibli и не только)

Генерим анимацию из изображения. Инструкция с примерами и промтом. После появления в ChatGPT возможности генерации изображений в различных стилях Интернет теперь завален тоннами картинок в стиле аниме японской студии Ghibli.
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