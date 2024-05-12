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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Она эту работу будет курировать, но не на постоянной основе. Мы не ведем пока речь о ее переезде»

«Она в любом случае эту работу будет курировать, но не на постоянной, наверное, основе. Мы не ведем пока речь о ее переезде, но это будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой.

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