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Ми-ми-ми для хорошего настроения

Ми-ми-ми для хорошего настроения

                                        "Спасибо за то, что помог мне" Ястреб думал, что нашёл лёгкую добычу, но котёнок был за лобовым стеклом ))   Котёнок тоже ничего не понял, но предпочёл переместиться на приборную панель, от греха подальше))                   Я включаю ему мультики и он сидит смотрит.

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