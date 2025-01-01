Зачистка села Шевченко: Русские войска выбили противника на окраины

Русские войска начали зачистку села Шевченко в ДНР, сообщают, что бои идут за ключевые позиции. Председатель комиссии Владимир Рогов подчеркнул, что инициатива на стороне России, сообщая об активном продвижении.
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