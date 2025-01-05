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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Веренски побил рекорд Панарина в «Коламбусе» по очкам в первых 40 играх сезона

Защитник отметился двумя результативными передачами в матче против «Сент-Луиса» (6:4). Теперь на его счету 45 (12+33) очков в этом сезоне.

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