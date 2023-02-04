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В Совфеде призвали европарламентариев публично осудить акты сожжения Корана

В Совфеде призвали европарламентариев публично осудить акты сожжения Корана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявил в своем Telegram-канале, что российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить акции по сожжению корана в Швеции и Нидерландах и привлечь виновных к ответственности.

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