В Совфеде призвали европарламентариев публично осудить акты сожжения Корана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявил в своем Telegram-канале, что российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить акции по сожжению корана в Швеции и Нидерландах и привлечь виновных к ответственности.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявил в своем Telegram-канале, что российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить акции по сожжению корана в Швеции и Нидерландах и привлечь виновных к ответственности.
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