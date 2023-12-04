В Красноярске 5 декабря заработают две платные парковки

Платные парковки на улицах Дубровинского и Дзержинского заработают во вторник, 5 декабря. На улице Дубровинского в районе дома № 1 по Ломоносова будет 24 места: 21 из них сделают платными, на остальных трех могут бесплатно оставить свои автомобили только люди с ограниченными возможностями.