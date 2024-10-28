Тамерлан, Аттила, Чингисхан: кем по происхождению были величайшие завоеватели

Речь не идёт о национальностях в современном западном смысле. Немецкое слово Nationalität, означающее государственное подданство, было воспринято в СССР в значении этнической принадлежности и понимается так до сих пор.
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