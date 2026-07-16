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Газета.ру

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РОАД: в электронный паспорт автомобилей нужно добавить данные об эксплуатации

РОАД: в электронный паспорт автомобилей нужно добавить данные об эксплуатации

Электронный паспорт автомобиля должен быть дополнен историей жизненного цикла автомобиля. Об этом заявил глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин на конференции сообщества.

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