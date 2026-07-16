РОАД: в электронный паспорт автомобилей нужно добавить данные об эксплуатации

Электронный паспорт автомобиля должен быть дополнен историей жизненного цикла автомобиля. Об этом заявил глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин на конференции сообщества.
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