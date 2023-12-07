GT: Китай надеется, что саммит с ЕС создаст условия для развития отношений

Китайское руководство накануне выразило надежду на то, что саммит Европейского Союза (ЕС), который пройдет в Пекине сегодня, седьмого декабря, даст возможность укрепить отношения азиатской сверхдержавы и европейского объединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии