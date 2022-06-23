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Опасный сезон: с потеплением на Ставрополье вырос риск пропажи людей

Опасный сезон: с потеплением на Ставрополье вырос риск пропажи людей

Почти 750 пропавших людей Совсем недавно Ставрополь взбудоражила новость о пропаже семилетнего мальчика, который в понедельник, 20 июня, вышел на детскую площадку в юго-западном районе города и в обозначенное родителями время дома не появился.

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