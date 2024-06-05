В Персидской залив теперь "без стука" не зайдешь: Саудовская Аравия объявила о создании нового военного Союза

Вчера 196K прочитали Здравствуйте друзья! Наверное мир начал просыпаться. Подтверждением тому стала очередная «засада» для Америки со стороны Саудовской Аравии.
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