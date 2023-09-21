Глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что Россию может ждать дефицит моторных топлив в связи с введением заградительных пошлин.
Эксперты предупреждают, что россиян ждет дефицит бензина
Комментарии
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Samarium
В стране, добывающей и перерабатывающей нефть в огромных количествах и дефицит бензина по все более и более растущих ценах ??? Это вообще как следует понимать..???. Только как политическую диверсию против нашего Президента перед предстоящими выборами с цель дестабилизации положения в стране...... Следует принять неотложные меры по недопущению подобной ситуации, вплоть до принятия самых жестких мер к виновным
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