Эксперты предупреждают, что россиян ждет дефицит бензина

Samarium

В стране, добывающей и перерабатывающей нефть в огромных количествах и дефицит бензина по все более и более растущих ценах ??? Это вообще как следует понимать..???. Только как политическую диверсию против нашего Президента перед предстоящими выборами с цель дестабилизации положения в стране...... Следует принять неотложные меры по недопущению подобной ситуации, вплоть до принятия самых жестких мер к виновным