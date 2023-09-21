PRIMPRESS.RU

189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Теперь за установленную скамейку для отдыха на улице следует писать сюда.В Уссурийске обус...
  • Валерий Ребров
    Сбер и прибыль на карты простого народа? Это фантастика! У меня сберкнижка есть 0.01% годовых так же и с картами будетУже с сегодняшнег...
  • Samarium
    В стране, добывающей и перерабатывающей нефть в огромных количествах и дефицит бензина по все более и более растущих ...Эксперты предупре...

Эксперты предупреждают, что россиян ждет дефицит бензина

Эксперты предупреждают, что россиян ждет дефицит бензина

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что Россию может ждать дефицит моторных топлив в связи с введением заградительных пошлин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
В стране, добывающей и перерабатывающей нефть в огромных количествах и дефицит бензина по все более и более растущих ценах ??? Это вообще как следует понимать..???.  Только как политическую  диверсию против нашего Президента перед предстоящими выборами с цель дестабилизации положения в стране...... Следует принять неотложные меры по недопущению подобной ситуации, вплоть до принятия самых жестких мер к виновным
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх