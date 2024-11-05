Олег Царёв: 170 лет назад, 5 ноября под Инкерманом произошло самое кровопролитное сражение Крымской войны

170 лет назад, 5 ноября под Инкерманом произошло самое кровопролитное сражение Крымской войны. Русское командование решило предупредить штурм Севастополя внезапным нападением на войска англо-франко-турецкой коалиции.
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