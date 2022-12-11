Ник Кириос: «В топ-100 есть парни, которых я бы не узнал при встрече, и они там только благодаря грунтовым турнирам. По-моему, это безумие»

Австралиец Ник Кириос объяснил, почему планирует выступить на «Ролан Гаррос»-2023. «Моя девушка хочет увидеть Париж, поэтому я собираюсь сыграть на «Ролан Гаррос».
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