Глава Минфина США: Эмбарго на топливо из РФ принесет Западу больше вреда, чем пользы

Полное эмбарго на импорт российских энергоносителей мало навредит экономике России, а вот экономика Европы пострадает в большей степени, в частности, из-за роста цен, считает министр финансов США Дженет Йеллен, передает интернет-портал The Hill.
Полное эмбарго на импорт российских энергоносителей мало навредит экономике России, а вот экономика Европы пострадает в большей степени, в частности, из-за роста цен, считает министр финансов США Дженет Йеллен, передает интернет-портал The Hill.
Свежие комментарии