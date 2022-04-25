Нефть Капитал

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Глава Минфина США: Эмбарго на топливо из РФ принесет Западу больше вреда, чем пользы

Глава Минфина США: Эмбарго на топливо из РФ принесет Западу больше вреда, чем пользы

Полное эмбарго на импорт российских энергоносителей мало навредит экономике России, а вот экономика Европы пострадает в большей степени, в частности, из-за роста цен, считает министр финансов США Дженет Йеллен, передает интернет-портал The Hill.

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