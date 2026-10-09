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Дени Байсаров показал 30 картин за месяц и выбрал живопись вместо семейной сцены

Дени Байсаров показал 30 картин за месяц и выбрал живопись вместо семейной сцены

В московской Sistema Gallery открылась выставка «Иные» — первый большой проект 28-летнего Дени Байсарова, сына Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова, внука Аллы Пугачёвой.

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