В Новосибирске назвали дату начала продаж iPhone 15

Первые "яблочные" гаджеты привезут в Новосибирск уже 30 сентября.В магазинах электроники Новосибирска сообщили, что продажа новой линейки смартфонов iPhone 15, которые презентовали 12 сентября, начнётся в регионе с 30 числа.
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