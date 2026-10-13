Врач Толстова назвала основные признаки грыжи межпозвонкового диска

Длительная и усиливающаяся боль в спине может быть признаком грыжи межпозвоночного диска, как рассказала врач-невролог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Толстова в беседе с NEWS.
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