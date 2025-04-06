Удаленная работа и ИИ стали причинами конфликтов с коллегами в 2025 году

Проблематика ссор с коллегами в 2025 году значительно изменилась: если раньше работающий персонал конфликтовал из-за борьбы за должности и повышений, то сейчас поводом для ссор часто служит чей-то удаленный график работы, искусственный интеллект или непонимание молодого поколения, сообщает радио Sputnik.