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Порядок, государство

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Израиль достиг своего предела. Количество проблем становится критическим

Израиль достиг своего предела. Количество проблем становится критическим

Медийная кампания Израиля против Ирана противоречит реальному положению дел в ЦАХАЛ, пишет Mashregh. Согласно внутренним отчетам и заявлениям Генштаба, страна столкнулась с дефицитом личного состава, исчерпанием ракет для ПВО и тяжелым экономическим кризисом.

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