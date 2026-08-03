Израиль достиг своего предела. Количество проблем становится критическим

Медийная кампания Израиля против Ирана противоречит реальному положению дел в ЦАХАЛ, пишет Mashregh. Согласно внутренним отчетам и заявлениям Генштаба, страна столкнулась с дефицитом личного состава, исчерпанием ракет для ПВО и тяжелым экономическим кризисом.