В 2027 году у россиян будет семь коротких рабочих недель. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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