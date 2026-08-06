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УК "Кузбассразрезуголь" установила в Кемерове мемориальную доску выдающемуся горняку Александру Барредо

УК "Кузбассразрезуголь" установила в Кемерове мемориальную доску выдающемуся горняку Александру Барредо

В преддверии профессионального шахтерского праздника угольная компания "Кузбассразрезуголь" открыла мемориальную доску, посвященную Александру (Аваскалю Карлосу) Барредо – выдающемуся деятелю отрасли и Почетному гражданину Кемеровской области.

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