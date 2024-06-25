В Актау водителям мототранспорта разъяснили правила безопасности

Сотрудники батальона патрульной полиции встретились с водителями мототранспорта и провели для них разъяснительную беседу по соблюдению правил дорожного движения и правил безопасности, передает управление полиции Актау.
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