В Калужской области мигрант-таксист ударил женщину

14 сентября в Обнинске водитель такси, являющийся гражданином другой страны, спровоцировал конфликт с пассажиркой и ударил ее14 сентября в Обнинске водитель такси, являющийся гражданином другой страны, спровоцировал конфликт с пассажиркой и ударил ее.
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