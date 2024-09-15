В Калужской области мигрант-таксист ударил женщину

14 сентября в Обнинске водитель такси, являющийся гражданином другой страны, спровоцировал конфликт с пассажиркой и ударил ее14 сентября в Обнинске водитель такси, являющийся гражданином другой страны, спровоцировал конфликт с пассажиркой и ударил ее.