NV сообщило об аресте Полоховского литиевого месторождения на Украине

Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины, говорится в сообщении украинского издания NV 17 апреля, опубликованном на сайте издания.
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