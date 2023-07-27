Экс-сотрудник СБУ Прозоров: преступная группировка на Украине вывозит детей за рубеж

Преступная группа по принудительному вывозу детей за границу действует на Украине. Об этом на пресс-конференции по теме ущемления прав детей Донбасса со стороны киевских властей сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Преступная группа по принудительному вывозу детей за границу действует на Украине. Об этом на пресс-конференции по теме ущемления прав детей Донбасса со стороны киевских властей сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
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