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Экс-сотрудник СБУ Прозоров: преступная группировка на Украине вывозит детей за рубеж

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: преступная группировка на Украине вывозит детей за рубеж

Преступная группа по принудительному вывозу детей за границу действует на Украине. Об этом на пресс-конференции по теме ущемления прав детей Донбасса со стороны киевских властей сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

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