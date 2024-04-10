Аналитики сигнализируют о потенциальном спаде в секторе альткоинов из-за задержки снижения ставки ФРС

Известный криптовалютный аналитик Бенджамин Коуэн недавно предупредил инвесторов о потенциальном спаде на рынке альткоинов, связав его с ожидаемыми решениями Федеральной резервной системы по процентным ставкам.
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