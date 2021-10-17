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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 октября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 октября 2021 года

Энергетический прогноз на семнадцатое октября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1208 =Вам надо научиться управлять своим телом, научиться управлять своими желаниями и стремлениями =Верьте в лучшее, не стройте ожиданий.

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Ольга
Благодарю! 🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
ОСОБЕННО ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ : "Верьте в лучшее, не стройте ожиданий. Ведь счастье напрямую зависит от ваших мыслей и точки зрения на вещи ."БЛАГОДАРЮ!
Валентина Катаева
Где б мы ни были - с нами Россия!

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