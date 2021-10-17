ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 октября 2021 года

Энергетический прогноз на семнадцатое октября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1208 =Вам надо научиться управлять своим телом, научиться управлять своими желаниями и стремлениями =Верьте в лучшее, не стройте ожиданий.