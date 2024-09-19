«Высокоточные комплексы»: ВС РФ получили партию ракет для беспилотников «X-БПЛА»

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в структуру Ростеха, досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и комплексов автоматизации управления огнем артиллерийских подразделений по гособоронзаказу.
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