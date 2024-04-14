Россиян предупредили о подорожании вина

«Абрау-Дюрсо» сообщила , что цены на её продукцию вырастут с 13 мая.фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»--> Одна из крупнейших винодельческих компаний России «Абрау-Дюрсо» сообщила контрагентам, что цены на её продукцию вырастут с 13 мая.