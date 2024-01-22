В России могут запретить ИИ в рекламе для детей

Российский технологический университет обратился к Минцифры с предложением запретить использование ИИ в некоторых сферах и видах деятельности, в частности, в создании детской рекламы, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа главе Минцифры Максуту Шадаеву.
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