В России могут запретить ИИ в рекламе для детей

Российский технологический университет обратился к Минцифры с предложением запретить использование ИИ в некоторых сферах и видах деятельности, в частности, в создании детской рекламы, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа главе Минцифры Максуту Шадаеву.