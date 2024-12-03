Житель Казани оформил кредиты и продал автомобиль из-за мошенников

Мошенники убедили жителя Казани оформить кредиты и продать свой автомобиль. Выяснилось, что мужчине позвонила неизвестная девушка и рассказала, что необходимо заменить электросчетчики и подать онлайн заявление.
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