Россиянам рассказали, что надо есть, чтобы поддержать иммунитет осенью

Меню составила диетолог Ольга Панова. Поддержать иммунитет осенью поможет сбаланированное питание. Правила подбора продуктов просты — важно отказаться от фастфуда и налегать на овощи и есть больше белков.
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