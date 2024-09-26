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Россиянам рассказали, что надо есть, чтобы поддержать иммунитет осенью

Россиянам рассказали, что надо есть, чтобы поддержать иммунитет осенью

Меню составила диетолог Ольга Панова. Поддержать иммунитет осенью поможет сбаланированное питание. Правила подбора продуктов просты — важно отказаться от фастфуда и налегать на овощи и есть больше белков.

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