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Politico: Зеленский легко может критиковать Венгрию и ФРГ за связи с Россией, но не хочет злить подобными заявлениями Си Цзиньпина

Politico: Зеленский легко может критиковать Венгрию и ФРГ за связи с Россией, но не хочет злить подобными заявлениями Си Цзиньпина

Украинский президент Владимир Зеленский легко может подвергать критике Венгрию и ФРГ за их связи с Российской Федерацией, однако не желает злить подобными заявлениями председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

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