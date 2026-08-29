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Датский парламент одобрил запрет на выдачу ВНЖ украинцам призывного возраста

Датский парламент одобрил запрет на выдачу ВНЖ украинцам призывного возраста

Датский парламент утвердил закон, запрещающий выдачу вида на жительство (ВНЖ) гражданам Украины призывного возраста.

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