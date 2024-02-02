Германия уничтожает свой автопром. "Надо помочь" - Путин

Русский президент отметил, что Германия занимается уничтожением своей автомобильной промышленности.Президент России Владимир Путин рассказал, что в настоящее время Германия уничтожает свою автомобильную промышленность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии