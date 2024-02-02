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Германия уничтожает свой автопром. "Надо помочь" - Путин

Германия уничтожает свой автопром. "Надо помочь" - Путин

Русский президент отметил, что Германия занимается уничтожением своей автомобильной промышленности.Президент России Владимир Путин рассказал, что в настоящее время Германия уничтожает свою автомобильную промышленность.

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