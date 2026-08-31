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Царьград

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7NEWS: Австралия проверяет гибель своего бойца Моззи на Украине

7NEWS: Австралия проверяет гибель своего бойца Моззи на Украине

Австралийское правительство проверяет сообщения о возможной гибели бывшего австралийского военного с позывным Mozzie на Украине.

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