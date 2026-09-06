Водитель грузовика погиб, столкнувшись с поездом в Владимирской области

Страшное ДТП произошло во Владимирской области. Как сообщает ТАСС, грузовой автомобиль столкнулся с поездом на на 15-м км трассы Киржач – Александров примерно в 10.
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