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Илон Маск признал, что космическому туалету SpaceX нужен апгрейд

Илон Маск признал, что космическому туалету SpaceX нужен апгрейд

Полет в космос — это невероятный опыт. Самое незабываемое, что может случиться с человеком в жизни. Однако это не значит, что вам стоит спешить на орбиту — потому что справлять нужду будучи в условиях микрогравитации, не самое комфортное дело.

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