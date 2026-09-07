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Людмила Бабушкина: «Богданович заслуживает статуса всероссийской спортивной столицы»

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с губернатором Денисом Паслером посетили Богданович, где на олимпийском треке начались заезды в рамках Спартакиады народов России.

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