Спасти Зеленского не смогут даже Лондон с Парижем

Несмотря на то, что в настоящее время в Европе проходят шутовские «саммиты в поддержку Украины», на первый взгляд выглядящие как открытая фронда Лондона и Парижа против Вашингтона, на самом деле кризисная ситуация между «трансатлантическими партнерами» имеет совершенно иной смысл, чем это может показаться.