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Назначен новый начальник УФСБ России по Алтайскому краю

Назначен новый начальник УФСБ России по Алтайскому краю

Новым начальником УФСБ России по Алтайскому краю назначен полковник Евгений Нечаев. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщила 9 сентября.

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