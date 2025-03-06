Автор Syphon Filter заявил, что ремейк Star Wars: KOTOR был отменен и часть его создателей уволеныМногие поклонники Star Wars: Knights of the Old Republic уже давно ждут хоть каких-нибудь новостей о ремейке культовой ролевой игры.
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