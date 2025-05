Разработчики Xbox-эксклюзива Senua’s Saga: Hellblade II из Ninja Theory акт...

Разработчики Xbox-эксклюзива Senua’s Saga: Hellblade II из Ninja Theory активно трудятся над следующей игройМногие фанаты надеются, что студия вернется к созданию классических приключенческих боевиков по типу Heavenly Sword и Enslaved: Odyssey to the West — или даже выпустит еще один экшен в стиле DmC: Devil May Cry.