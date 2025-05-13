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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Разработчики Xbox-эксклюзива Senua’s Saga: Hellblade II из Ninja Theory акт...

Разработчики Xbox-эксклюзива Senua’s Saga: Hellblade II из Ninja Theory активно трудятся над следующей игройМногие фанаты надеются, что студия вернется к созданию классических приключенческих боевиков по типу Heavenly Sword и Enslaved: Odyssey to the West — или даже выпустит еще один экшен в стиле DmC: Devil May Cry.

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