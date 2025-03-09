Освобождение Курской области пошло так лихо, что наших штурмовиков приходится притормаживать. Враг-то еще огрызается

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Выдержали натиск, методично уничтожали живую силу и технику ВСУ, теперь так же методично нужно продвигаться с минимизацией своих потерь. И не следует слушать тех, кто начинает &quot;подзуживать&quot; что не можем защитить свою землю - можем, только не нужно её лишней кровью бойцов поливать.
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11 час.
ВН
Владимир Никитин
Брать в плен и кормить!!!??? Ну если только использовать на восстановлении ими же разрушенного, как фрицев после Великой Отечественной Войны!
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6 час.
Елена Хараничева
Я бы тех, кто в Курске, в плен не брала!
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2 час.
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