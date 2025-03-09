Освобождение Курской области пошло так лихо, что наших штурмовиков приходится притормаживать. Враг-то еще огрызается

Игорь Кузнецов

Выдержали натиск, методично уничтожали живую силу и технику ВСУ, теперь так же методично нужно продвигаться с минимизацией своих потерь. И не следует слушать тех, кто начинает "подзуживать" что не можем защитить свою землю - можем, только не нужно её лишней кровью бойцов поливать.