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Медведев посоветовал уехавшим по обмену предателям оглядываться по сторонам

Медведев посоветовал уехавшим по обмену предателям оглядываться по сторонам

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рекомендовал предателям Родины, которые в рамках обмена заключёнными уехали на Запад, не забывать о бренности земного существования и оглядываться по сторонам.

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