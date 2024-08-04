Медведев посоветовал уехавшим по обмену предателям оглядываться по сторонам

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рекомендовал предателям Родины, которые в рамках обмена заключёнными уехали на Запад, не забывать о бренности земного существования и оглядываться по сторонам.
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