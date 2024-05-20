Продолжать или остановить. Варианты наступления на Харьков

Удивительно, но буквально вчера написанный материал неожиданно получил подтверждение со стороны… координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.
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