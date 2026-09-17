В Австралии полиция начала платить деньги водителям за трезвую езду

Полицейские австралийского города Манджимап (штат Западная Австралия) организовали акцию, в рамках которой автомобилисты, успешно прошедшие проверку на алкоголь, получают подарочные сертификаты номиналом 14 долларов.
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